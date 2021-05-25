Ay tutulması burçlara etkisi nedir 2021? 26 Mayıs kanlı ay tutulması burçlara etkisi nedir?

Tutulmalar göz kamaştırıcı astronomik olaylar arasında yer alıyor ve dünyada milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeviriyor. Bir sonraki tutulma, 26 Mayıs'ta Doğu Asya, Avustralya ve Pasifik ile Amerika boyunca gözlenebilecek bir Kanlı Ay Tutulması. Peki, Ay tutulması burçlara etkisi nedir 2021? 26 Mayıs kanlı ay tutulması burçlara etkisi nedir?

Bu yıl, ikisi ay ve ikisi güneş olmak üzere dört tutulma gerçekleşecek. Bunlardan ilki, 26 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde, dolunayın tamamen Dünya'nın karanlık tekdüze gölgesine daldığı ve Ocak 2019'dan bu yana ilk tam ay tutulması meydana geldiği zaman gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

2021'in ilk tutulması ve iki yıl içindeki ilk tam ay tutulması burada. Süper çiçek kanlı ayı (adı baharın çiçek bolluğunu yansıtacak şekilde adlandırılmıştır) 26 Mayıs'ta saat 7.14 am EST'de gerçekleşecek. Bu aydınlatıcı fenomen, geçen baharda başlayan ve ruhlarımızı değişime doğru harekete geçmek için uyandıran bir dizi tutulmadan biridir. Ruhsal açıdan bakıldığında, ay tutulmaları bedeni, zihni ve ruhu onurlandırmakla ilgilidir.

Çiçek ay, hem bir süpermoon - Dünya'ya en yakın olduğu ve normalden daha büyük göründüğü zaman - hem de kanlı bir ay olması (güneş ışınları Dünya tarafından engellendiğinde, üzerine kırmızımsı bir parıltı saçtığı zaman) alışılmadık bir olaydır), bu, yaşamı değiştirecek etkileri salıvermek ve yeniden başlamak için ideal bir zaman haline getiriyor.

Tutulma, İkizler güneşine karşı Yay burcunun ateş burcunda gerçekleşecek. Yay , bilgiye ulaşmak için dünyanın sonuna gidecek, gerçeği arayan bir burçtur - bu bizi kendimizle ve başkalarıyla gerçeğe dönüşmeye zorlayacaktır. Durumları görmezden gelmek yerine, kozmik olarak onlarla başa çıkmak ve Yay burcundaki son yeni ay olan 26 Kasım 2019'dan beri halının altına süpürülen meselelerle yüzleşmek için zorlanacağız.

Çiçek ayı aynı zamanda geniş Jüpiter'e (Yay burcunun gezegensel hükümdarı), şifalı centaur Chiron'a ve kaderin karmik güney düğümüne de açı verecek. Jüpiter duygularımıza coşku katacak, Chiron ruhu iyileştirecek ve kaderin güney düğümü eski yaraları açacak.

KOÇ BURCU: Eğitimler, hak, hukuk, adalet ve seyahat konularıyla ilgili bir dönemin tamamlanması gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU: Bu tutulma sizi finansal konularda etkileyecek. Yeni bir yola gitmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU: Tutulmayı ilişkiler evinizde yaşayacaksınız. Bazı şeylerin tamamlanma zamanı gelmiş olabilir.

YENGEÇ BURCU: İş hayatınızdaki konular gündeminizi oldukça meşgul edecek gibi duruyor. Ayrıca bu dönem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

ASLAN BURCU: İkili ilişkiler ve çocuklarınızla ilgili konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.

BAŞAK BURCU: Sevgili Başaklar, tutulmayı aile evinizde yaşayacaksınız. Ailesel konular gündemdeki yerini alacak.

TERAZİ BURCU: Sevgili Venüs'ün burcu olan Teraziler, bu tutulma kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konuları yakından ilgilendiriyor.

AKREP BURCU: Maddi konular sizi biraz zorlayabilir. Mars tarafından yönetilen bir burçsunuz. Aşamayacağınız engel yok.

YAY BURCU: Tutulma sizin burcunuzda sevgili Yaylar. Büyük bir değişime hazır mısınız?

OĞLAK BURCU: Gökyüzünün en dişli burçları arasında gösterilen sevgili Oğlaklar; bu tutulma ile ruhsal konular gündeminize geliyor.

KOVA BURCU: Bu senenin yıldızı olan sevgili Kovalar, tutulma sizi sosyal çevre alanınızdan etkileyecek.

BALIK BURCU: Bu senenin diğer bir yıldızı sizsiniz sevgili Balıklar. Şans ve bereketin gezegeni Jüpiter burcunuzda seyahat ediyor.Tutulmayı ise en yoğun şekilde hissedeceksiniz.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Bu yıl, ikisi ay ve ikisi güneş olmak üzere dört tutulma gerçekleşecek. Bunlardan ilki, 26 Mayıs Çarşamba günü erken saatlerde, dolunayın tamamen Dünya'nın karanlık tekdüze gölgesine daldığı ve Ocak 2019'dan bu yana ilk tam ay tutulması meydana geldiği zaman gerçekleşecek.

NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanır.

NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtrelenir ve Ay kırmızı görünür. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da denir.

Tam Ay tutulması sırasında atmosferde filtrelenen ışıklar nedeniyle Ay kırmızı bir görünüm alır.

Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniştir ve tam Ay tutulması 104 dakikaya kadar sürebilir.

26 Mayıs 2021'de tanıklık edeceğimiz de tam olarak bu.

Dünya'nın yarıçapı Ay'ınkinin dört katı olduğundan tam Ay tutulması 104 dakika kadar görülebilir.

Güney Amerika, Güneybatı Asya, Avustralya ve ABD'nin batısında bulunan gözlemciler, gökyüzünün açık olması durumunda bu gök olayına 14 dakikalığına tanıklık edebilecekler.

Tutulma, Dünya'ya çok yakın bir noktada gerçekleştiğinden 'Süper', Mayıs ayında gerçekleştiği içinse "Çiçek" eki getiriliyor ve 26 Mayıs'ta yaşanacak tutulmaya bu nedenle "Süper Çiçek Kanlı Ay" ismi de veriliyor. (BBC)