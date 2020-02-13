Ay: Sanayi kültürü olmayan yerlerde hak ihlali daha yüksek

13.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:05

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, dokuma ve deri işkolunda sendikalılık oranının yüzde 8.84 ve sendikalı işçi sayısının 101 bin 327 kişi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ihracat lokomotifi, en yaygın sektöründe bu kabul edilemez bir durumdur dedi.