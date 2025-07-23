Ay Meteoru filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Meteoru filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bilim kurgu tutkunlarının radarına giren Ay Meteoru filmiyle ilgili merak edilen pek çok detay var. Filmi izlemeye hazırlananlar için "Ay Meteoru'nun konusu ne?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" ve "Filmde neler oluyor?" gibi sorular öne çıkıyor. Bu yazımızda, filmin özetinden oyuncu kadrosuna kadar tüm detayları sizler için derledik.

AY METEORU FİLMİ KONUSU

Bir meteorun Ay'a çarpması sonucu, Ay yörüngesinden sapar ve dengesini kaybeder. Bu felaketin ardından Dünya'nın yerçekimi, Ay'ı gezegenlerin yörünge hattına sürüklemeye başlar. Durum hızla kontrolden çıkar ve Ay'ın Dünya'ya çarpma riski belirir. Bu büyük tehlikeyi önlemek için bir grup bilim insanı zamana karşı yarışarak çözüm üretmeye çalışır. İnsanlık için kritik bir mücadele başlar.

AY METEORU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Filmde çeşitli karakterleri canlandıran oyuncular şu şekildedir:

• Dominique Swai

• Alyson Gorske

• Anna Harr

• Emily Killian

• Michael Broderick

• Adam Hollick

• Torrey Richardson

• Chris Boudreaux

• Jeff Prater

• Tiana Masania

• Kally Khourshid

• Gary Private

• Carol Kaufma

• Daniel O'Reilly

• Salah Boudrar

• Shellie Sterling

Bu oyuncular, kıyamet senaryosunun ortasında karakterlerin hayatta kalma ve çözüm üretme çabalarını etkileyici biçimde yansıtmaktadır.

AY METEORU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ay Meteoru filminin yapım yılı 2021'dir.

Yapımcı ülke ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olarak kayıtlara geçmiştir.

Filmin çekimleri, Los Angeles ve Central City Studio olmak üzere iki ana mekânda gerçekleştirilmiştir. Çekimlerin atmosferi ve efektleri, bilim kurgu temasını destekler niteliktedir.

AY METEORU FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmde bilim insanlarının geliştirdiği çözüm son dakikada işe yarar ve Ay'ın Dünya'ya çarpması engellenir. Yine de büyük felaketin eşiğinden dönülen bu süreç, insanlık için ciddi bir uyarı olur. Film, teknolojinin ve bilimin önemine dikkat çekerek umut verici bir finalle sonlanır.