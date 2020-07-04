Ay ışığı altında arabada sinema keyfi
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Ay ışığı altında arabada sinema keyfi

Ay ışığı altında arabada sinema keyfi İlk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi Sinemaseverleri "Arabada sinema" etkinliğiyle yeniden beyaz perde ile buluşturan Çorum Belediyesi, ay ışığı altında vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı Çorum Belediyesi tarafından...

04.07.2020 02:04 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:10

Ay ışığı altında arabada sinema keyfi

İlk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Sinemaseverleri "Arabada sinema" etkinliğiyle yeniden beyaz perde ile buluşturan Çorum Belediyesi, ay ışığı altında vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "Arabada Sinema Günleri" başladı.

İlk kez düzenlenen etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Yeni Şehir Stadyumu parkında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanda belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı. Araçlarını zabıta ekiplerinin yardımıyla sahnenin karşısına park eden vatandaşlar, araçlarının içinden "7. Koğuştaki Mucize" adlı sinema filmini izledi.

Ay ışığı altında unutulmaz bir gece

Sinemaseverleri "Arabada sinema" etkinliğiyle yeniden beyaz perde ile buluşturan Çorum Belediyesi, ay ışığı altında vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Çorumlular, pandemi döneminde araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini de yaşadı. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmi izleyen bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Başkan Aşgın vatandaşlarla birlikte film izledi

Vatandaşlarla birlikte sinema filmini izleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, "Gördük ki bu güzel şehrin güzel insanları büyüğüyle, küçüğüyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bu güzel ve muazzam etkinliğe gelmiş. Bugünler aslında Hitit Fuar ve Festivalinin günleriydi. Bu yıl pandemi nedeniyle festivalimizi yapamıyoruz. Acaba ne yapabiliriz hemşehrilerimizin yüzünde nasıl bir tebessüm oluşturabiliriz diye düşündük aklımıza arabalı sinema keyfi geldi. Şuan huzurunuzdayız. Tek isteğimiz yüzünüzde tebessüm olmak, hanenize tebessüm getirmek. Herkese iyi seyirler diliyorum" dedi.

Ay ışığı altında arabada sinema keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

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