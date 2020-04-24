Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini ayrıntılı şekilde gösteren haritası çıkarıldı
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Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Dünya, Haber

Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini ayrıntılı şekilde gösteren haritası çıkarıldı

24.04.2020 07:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:34
Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini ayrıntılı şekilde gösteren haritası çıkarıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS) ile NASA Ay'ın yer yüzü şekillerini detaylı bir şekilde gösteren haritasını çıkardı.

USGS ve NASA'nın ortak çalışmasında Ay'ın tüm yüzeyi ilk kez bu kadar detaylı bir şeklide haritalandırılıyor. Çıkarılan haritanın gelecekteki Ay misyonlarında rehber olarak kullanılacağı ve bilim dünyası için paha biçilmez bir değer olacağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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