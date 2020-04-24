Ay'ın ilk kez tüm yüzeyini ayrıntılı şekilde gösteren haritası çıkarıldı
24.04.2020 07:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:34
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezi (USGS) ile NASA Ay'ın yer yüzü şekillerini detaylı bir şekilde gösteren haritasını çıkardı.
USGS ve NASA'nın ortak çalışmasında Ay'ın tüm yüzeyi ilk kez bu kadar detaylı bir şeklide haritalandırılıyor. Çıkarılan haritanın gelecekteki Ay misyonlarında rehber olarak kullanılacağı ve bilim dünyası için paha biçilmez bir değer olacağı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com