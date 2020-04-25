Ay ile yıldız geceyi aydınlattı Ay ile yıldız geceyi aydınlattı 11 ayın sultanı Ramazanın ikinci gününde gökyüzünde hilal ile parlayan yıldız dikkat çekti Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal fazıyla birlikte parlayan bir yıldız herkesin dikkati çekti.

Ay ile yıldız geceyi aydınlattı BURSA - 11 ayın sultanı Ramazanın ikinci gününde gökyüzünde hilal ile parlayan yıldız dikkat çekti Bursa'nın İnegöl İlçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde ayın hilal fazıyla birlikte parlayan bir yıldız herkesin dikkati çekti. Gökyüzündeki o muhteşem an ise kameraya böyle yansıdı. Ramazan ayın ikinci gününde görülen hilal ile parlayan yıldız geceye ayrı bir renk kattı. Kaynak: İHA