Ay ile Erciyes buluştu: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Ay ile Erciyes buluştu: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı Kayseri'de Ay'ın doğuşu ile beraber ortaya çıkan Erciyes'in silüeti, görenleri kendine hayran bıraktı.
Ay ile Erciyes buluştu: Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
KAYSERİ - Kayseri'de Ay'ın doğuşu ile beraber ortaya çıkan Erciyes'in silüeti, görenleri kendine hayran bıraktı.
İncesu ilçesinden çekilen görüntülerde Ay'ın Erciyes'in arkasından çıkması saniye saniye görüntülendi. Ay doğdukça ortaya çıkan Erciyes'in silüeti ise görenleri hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren buluşma, Ay'ın yükselmesi ile sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ