Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı
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Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı

29.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:46
Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefonlarına sarıldı

Elazığ'da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti.

Elazığ'da Ay'ın etrafını saran çemberin görüntüsü, vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşan çemberin hale olduğu belirtti.

Elazığ'da başta olmak üzere çevre iller Malatya, Bingöl, Tunceli ve Diyarbakır'da havanın kararmasının ardından ayın etrafını saran çemberin görüntüsü görüldü. Elazığ'da ayın etrafındaki çember vatandaşların ilgisini çekti. Ayın etrafını çevreleyen dev çemberi vatandaşlar izlerken sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı vatandaşların depremle bağdaştırdığı "Sen aysın kendine gel, çok garip bir şehirsin Elazığ, Evren Elazığ'ı rahat bırak, büyük finale hazır mıyız" gibi paylaşımlara neden olan çemberin buz kristalleri ile oluşan "Ay halesi" olduğu bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden İHA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ayın etrafında oluşan çemberin hale olduğu belirtildi.

Verilen bilgide: "Hale, bu kristalleri içeren bulutların olması veya gökyüzünün buz kristalleri ile dolu olması durumunda, ışığın bu buz kristalleri tarafından kırılması ve yansıtılması sonucunda, ay veya güneşin civarında oluşan, yay veya çember şeklindeki, beyaz dahil tüm değişik renkler taşıyan her türlü görsel meteorlara verilen genel isimdir. Haleyi taçtan ayıran en önemli fark, halede kırmızı rengin, çemberin ay veya güneşe bakan iç tarafında, taçta ise dış tarafında yer almasıdır. Teorik olarak, çok çeşitli hale olayının gerçekleşmesi olasıdır ama bunlardan en fazla görüleni ay veya güneş etrafında gerçekleşen 22 derece yarıçapa sahip aydınlık, parlak hale olayıdır" denildi.

(Rıdvan Yeşilırmak - Hamdin Kılıç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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