Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı

07.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:41

Gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği Süper Ay 9 Şubat'ta kendini gösteriyor.



Uzmanlar 2020 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak nitelendirdiği Süper Ay'ın cuma akşamından pazartesi sabahına kadar dünyadan çıplak gözle izlenebileceğini duyurdu. Gökyüzü bilimciler ayrıca Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayının hava durumunu etkilemeyeceği görüşünde. Euronews.com'da Görüntüle