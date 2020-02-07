Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı
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Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı

ABD’deki Kızılderili kabilelerin şubat ayında gerçekleşmesi nedeniyle Kar Ayı olarak da adlandırdığı Süper Ay 9 Şubat’ta kendini gösteriyor.

07.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:41
Ay Dünya'ya en parlak yüzünü gösteriyor: Kar Ayı'nın parlamasına az kaldı

Gökyüzü meraklılarının dört gözle beklediği 9 Şubat'ta kendini gösteriyor.


Uzmanlar 2020 yılının en önemli gök olaylarından bir tanesi olarak nitelendirdiği Süper Ay'ın cuma akşamından pazartesi sabahına kadar dünyadan çıplak gözle izlenebileceğini duyurdu. Gökyüzü bilimciler ayrıca Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayının hava durumunu etkilemeyeceği görüşünde. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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