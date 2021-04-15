Ay'daki İlk Evin Aylık Mortgage Ödemesi 2.6 Milyon Lira Olacak!

Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin, Dünya'mızın uydusu Ay'ı yeniden keşfetmek için gün sayarken; Türkiye 2023'te Ay'a sert iniş yapmayı planlarken, İngilizler de hesap makinelerini çıkartıp "Ay'da mortgage" yani konut kredisini hesapladı.

Amerika, Avrupa, Rusya ve Çin, Dünya'mızın uydusu Ay'ı yeniden keşfetmek için gün sayarken; Türkiye 2023'te Ay'a sert iniş yapmayı planlarken, İngilizler de hesap makinelerini çıkartıp "Ay'da mortgage" yani konut kredisini hesapladı.

Uzatmadan söyleyelim. İngiliz para uzmanları diyor ki; Ay'da aylık mortgage kredisi 235.000 sterline (2.6 milyon TL) mal olacak.

Hadi biraz açalım konuyu:

Ay'daki ilk mülk yaklaşık 45 milyon sterline (501 milyon TL) mal olması hesaplanıyor. Yüzde 10'luk ödeme ve İngiltere'de olan 25 yıllık krediyi düşünürsek, Ay potansiyel yerleşimciler için biraz pahalıya mal olacak.

Para uzmanlarına göre, Ay'daki ilk mülkün sahibi ayda 235.000 sterlinlik bir geri ödeme yapacak.

Araştırmayı yapan Money.co.uk...

SADECE TAŞINMA MASRAFI 5.8 MİLYON STERLIN

"Medeniyet uzaya taşınırsa Ay'da bir mülk inşası ne kadara mal olur?" diye düşünen sitenin uzmanları şu kanıya vardı:

Gezegenimizden malzeme taşıma maliyetinin yanısıra aşırı farklı hava koşullarıyla başa çıkabilen tam işlevli bir ev inşa etmek başlangıçta yaklaşık 35 milyon sterline (390 milyon TL) mal olacağı tahmin ediliyor.

Kaba inşaatta yatıp kalkacak değil ya alan kişi...

İşçiler de dahil olmak üzere bir ev inşa etmek için gerekli bileşenleri, araçları ve ekipmanları Dünya'dan Ay'a taşımanın yaklaşık 5,8 milyon sterline mal olacağı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 3 milyon sterlin de "ıvıra zıvıra" gidecek!

Ortalama yüzde 27.61'lik bir emlak fiyatıyla, yerleşimcinin ilk Ay evine 44.525.536, yani yaklaşık 45 milyon sterlin harcamayacağı çıkarımı yapılıyor.

Uzaya çıktık, Ay yörüngesine girdik, Ay'a indik, inşaatı yaptık, bitirdik, içini dekore ettik... Sıralama güzel de... Money.co.uk, her şeyden önce, potansiyel Ay sakinlerinin kendilerine arazi lisansı almaları gerektiğini söylüyor.

TAPU HARCI KOLAY!

Siteye göre Ay arazileri "Luna Sicili"nde satışta. Her ne kadar mevcut yasalar, insanoğlunun Ay'da arazi almasına izin vermese de, araziler çoktaaan satışta.

En çok talep edilen yer, Yağmurlar Denizi... Oradaki bir dönüm arazinin "tapu masrafı" neredeyse 95 sterline (1050 TL) mal olacak. Buharı Denizi'nde bir lisansın maliyeti ise 13.64 sterlin (152 TL).

Aşırı hava koşulları ve yüksek meteor yağmuru olasılığı nedeniyle, hava contaları, endüstriyel güçte klima ve ısıtıcılar, meteor geçirmez pencereler, yalıtım ve organik enerji kaynakları gibi unsurların yüksek maliyete dahil edilmesi gerekiyor.

Evlerin Güneş panelli bir dış yüzeyinin yanı sıra girişin bir bölümünü oluşturan hava sızdırmaz bir oksijen bölmesi, ayrıca bir su geri dönüşüm odası, bir ay serası ve bir nükleer reaktörü olabilir.

Mülkün geri kalanı yaşam alanları, uyku alanları, yemek odası, mutfak ve uzay tulumları için bir oda olarak kullanılacak.

Ay... Geceleri gökyüzünde güzel duruyorsun ama... bayağı masraflısın!

Kaynak: Space Mag Türkiye