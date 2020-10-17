Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanından hangisinden parçalar götürmüştür?

Yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Kim Milyoner Olmak İster 250 Bin TL'lik soru! Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanından hangisinden parçalar götürmüştür?