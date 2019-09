Ay'da Suzuki Dokunuşu!

09.09.2019 13:54

CARMEDYA.COM - Japon Suzuki Motor Corporation, uzay araştırmalarında bulunan ispace şirketinin ay keşif programı olan HAKUTO-R'nin kurumsal ortağı oldu.







Otomotiv endüstrisindeki yenilikçi yaklaşımıyla birlikte küçük, hafif ve güvenilir araçlar üretimindeki uzmanlığını bu ortaklıkla dünya dışına taşıyacak olan Suzuki, HAKUTO-R uzay aracının yapısal gelişimini desteklemek için gerekli altyapıyı oluşturacak. Suzuki'nin bu alandaki uzmanlığı kadar bilgi birikimi ve deneyimi gelecekteki Ay ekonomisi için hayati önem taşıyor. İlk ticari uzay keşif programı olan HAKUTO-R 2021 yılında Ay yüzeyine yumuşak bir iniş öngörürken, 2023 yılında Ay yüzeyine iniş yaparak yüzey araştırması için bir gezici araç devreye almayı hedefliyor.



Doğan Holding çatısı altında Türkiye'de satışa sunulan Suzuki, Japon Suzuki Motor Corporation'a bağlı bir şirket olarak faaliyetini sürdürüyor.



