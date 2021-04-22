Ay'da İnşa Edilecek Teleskop
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Ay'da İnşa Edilecek Teleskop

Ay'da İnşa Edilecek Teleskop
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Uzay büyük sonsuzluk. Bu yaptığımız gözlemler bitmiyor.

Uzay büyük sonsuzluk. Bu yaptığımız gözlemler bitmiyor. Gözlemlerimizi o kadar büyüttük ki, Dünya bize yetmemeye başladı. Artık daha uzaklara bakmak için Ay'a teleskop inşa etmeye başladık.

Bu teleskobun Dünya'daki teleskoplardan birçok avantajı var. Bu teleskop sayesinde yıldızların daha önce ki hallerini görmüş olacağız.

Biz yıldızları gözlemlerken onların seneler önceki halini görüyoruz. Güneş'e yakın yıldızın bize gelen ışığı yaklaşık olarak 4.5 sene önceye ait bir ışık.

Ay'daki teleskobun bir artısı da Ay'da atmosferin olmaması. Yerdeki teleskoplar milyonlarca gezegen ve yıldız buldular. Ama onları analiz etmek zor. Çünkü bazı maddeler atmosfer tabaksından geçmiyor. Ama Ay'da bu problem ortadan kalkıyor.

Teleskop eğer planlandığı gibi yapılırsa, Hubble teleskobundan 40 kat daha büyük olacak.

Hubble bile büyük işler başarmışken, bu teleskobun neler yapabileceği tahmin bile edilemez derecede.

GİZEMLER ÇÖZÜLECEK

Teleskobun koordinatı ise Ay'ın görünmeyen yüzü olacak. Bu ayrıca bir bölgeye derinlikle bakması için avantaj sağlıyor.

Çalışma yöntemi ise şöyle: Sıvı ayna yönetimi kullanılacak. Bu yöntem inşa edilirken büyük tasarruf sağlayacak. Tabi ki Ay'da sıvı kullanmak mümkün olmayacağı için, sıvı destekli ince bir folyo kullanılacak.

Ay'da atmosfer olmadığından dolayı zararlı ışınlarından korunmak için teleskop katlanabilir bir vaziyette olacak.

Bu proje hala hala teori aşamasında ama eğer bir olursa evrenin gizemlerinin biraz da çözmüş olacağız.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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