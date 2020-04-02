Ay'da Astronot İdrarından Bina Yapılacak Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, astronotlardan toplanan idrarların bina yapımında kullanılabileceğini gösterdi. NASA, yeni projeden hareketle Ay'da astronot idrarından bina yapımına dair projeler üretmeye başladı.

Yapılan yeni bir bilimsel çalışma, astronotlardan toplanan idrarların bina yapımında kullanılabileceğini gösterdi. NASA, yeni projeden hareketle Ay'da astronot idrarından bina yapımına dair projeler üretmeye başladı.

Ay'da ya da başka gök cisimlerinde uzun süreli bulunmak için kolayca inşa edilebilir ve sürdürülebilir yapılar inşa etmek oldukça elzem. Bu sebeple başta NASA olmak üzere birçok farklı kuruluş, uzayda bina inşa etme üzerine geliştirmeler yapıyorlardı. Yakın zaman önce Journal of Cleaner Production isimli akademik dergide yayınlanan bir makale, olaya farklı bir bakış açısı getirdi.

Daha önce Mars yüzeyinde kullanabilmek adına mantardan ev çalışmaları yapılmıştı. Araştırmacıların amacı, Ay ya da Mars'a gönderilen uzay mekiklerinin içine bina yapımında kullanılacak çok ağır malzemeler koymaktan kaçınmaktı. Bunun tek yolu ise bina malzemelerinin, gidilen yerde üretilmesiydi. Yapılan çalışma ise Ay yolculuğunda toplanacak idrarlarında binaya dönüştürülmesi üzerine kuruluydu.

İdrar Ay'da binaya dönüşecek

NASA geçtiğimiz yıl aldığı yeni ödenek ve talimat sonrasında Ay'a tekrar astronot götürmek üzere çalışmalara başlamıştı. Uzay ajansının amacı bu sefer, Ay üzerinde bir tür üs bölgesi inşa edebilmekti. Artemis adı verilen görev çerçevesinde 2024 yılına kadar astronotların uyduya gönderilmesi planlanırken, bu sefer daha büyük bir proje tasarlanmıştı. Projeye göre NASA önce Ay'ın çevresinde sürekli dönen bir uzay istasyonu inşa edecekti. İstasyonun tamamlanmasının ardından astronotlar önce bu istasyona gidecekler, ardından Ay yüzeyine inebileceklerdi. Böylece Ay'a sürekli gitmek mümkün olabilecekti.

Yapılan yeni araştırma ise bu sürekli gidişin sonunda kurulacak üssün inşasına yönelikti. Araştırmacılar, gevşek Ay yüzeyi malzemesini bir arada tutacak bir nevi uzay çimentosu tasarlamışlardı. Astronot idrarı, gevşek malzemeyi bir araya getirmeyi başarmıştı ve bu yolla tuğla benzeri malzemeler ortaya çıkarılabilirdi. 2024 yılında yapılacak göreve kadar çok uzun bir üzere olmasından ötürü NASA'nın nasıl bir yol izleyeceği bilinmezken, o güne kadar ortaya çok farklı fikirlerin atılacağı aşikar.