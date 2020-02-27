Ay'a kardeş geldi: Dünya'nın üç yıldır yeni ve minik bir uydusu var

27.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:04

Dünyamızın minik bir Ay'ı daha olabilir. Astronomlar son üç yıldır dünyamızın yörüngesinde yeni bir uydunun bulunduğunu tespit etti.



15 Şubat'ta keşfedilen, sadece bir araba büyüklüğündeki bu gök cisminin gezegenimizin çekim gücüne yakalanarak düzenli yörüngeye oturmuş bir asteroid olduğu düşünülüyor. Euronews.com'da Görüntüle