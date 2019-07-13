Ay'a inişinin 50. yılını kutlayan NASA 2024'te Dünya'nın tek uydusuna tekrar gidecek

İnsanoğlunun Ay'a inişinin 50. yıl dönümünü kutlayan Amerikan Uzay Havacılık Dairesi (NASA), Artemis göreviyle yeniden Dünya'nın uydusuna astronot gönderecek.

NASA Başkanı Jim Bridenstine, Mars'ın keşfedilmesi projesinde test yüzeyi olarak kullanılacak Ay'ın güney kutbunda buzulların yer aldığını belirterek 2024 yılında yeniden buraya ayak basmak istediklerini açıkladı. Bridenstine, "Ay'da buzulların yer alması, içmek için su ve soluyacağımız hava anlamına gelir. Ayrıca suyu roket yakıtı olarak kullanacağız." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle