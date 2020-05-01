Ay'a dönüş: NASA, Artemis programı için Elon Musk ve Jeff Bezos'un şirketleriyle anlaştı
01.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:20
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarım yüzyıl sonra yapılacak ilk insanlı Ay seyahati için ilk etapta birlikte çalışacağı 3 şirketi seçti. NASA daha sonra, bu şirketler arasında Artemis Programı için başarı şansı en yüksek olanla yola devam edecek.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarım yüzyıl sonra yapılacak ilk insanlı Ay seyahati için başlangıçta birlikte çalışacağı 3 şirketi seçti. NASA daha sonra, bu şirketler arasında Artemis Programı için başarı şansı en yüksek olanla yola devam edecek.
NASA yöneticisi Jim Bridenstine, 2024'te Ay'ın yüzeyine iniş yapması planlanan "ilk kadını ve sıradaki erkeği" taşıyacak uzay aracını tasarlayarak geliştirmeye ve uçurmaya aday şirketlerin isimlerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com