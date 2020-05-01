Ay'a dönüş: NASA, Artemis programı için Elon Musk ve Jeff Bezos'un şirketleriyle anlaştı

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yarım yüzyıl sonra yapılacak ilk insanlı Ay seyahati için ilk etapta birlikte çalışacağı 3 şirketi seçti. NASA daha sonra, bu şirketler arasında Artemis Programı için başarı şansı en yüksek olanla yola devam edecek.