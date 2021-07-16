Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı
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Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Axis Kağıthane AVM ve Metrogarden AVM'de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Axis Kağıthane AVM'den yapılan açıklamaya göre, Cendere yolu üzerindeki merkezi konumuyla Axis Kağıthane AVM'de her yıl gerçekleştirilen ve yılın en uzun soluklu kampanyası olan Hediye Dükkanı bu yıl da ziyaretçilerine kapılarını araladı. 9 Temmuz'da başlayan ve 26 Eylül'e kadar sürecek kampanya kapsamında ziyaretçiler yaptıkları alışveriş sonrası Axis Kart'larına topladıkları Axis Puanlar'la Hediye Dükkanı'ndan harcayabiliyor.

Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu Hediye Dükkanı, pazartesi günleri hariç 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ziyaretçiler topladıkları puanlarla Hediye Dükkanı'ndan beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, kişisel bakım ürünleri, bisiklet gibi yüzlerce hediye arasından seçim yapabiliyor. Alışveriş yapıp puanlarını arttırdıkça daha fazla hediyenin sahibi olabiliyor.

???????Diğer yandan, Sur Yapı bünyesindeki bir diğer AVM olan Metrogarden AVM'de de Hediye Dükkanı kapılarını yeniden açtı.

Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM hem ürün çeşitliliği hem de ulaşım kolaylığıyla alışverişin merkezi konumunda yer alıyor. 9 Temmuz'da başlayan ve AVM'nin en uzun soluklu kampanyası olan Hediye Dükkanı, 26 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor. Kampanya kapsamında katılımcılar, yaptıkları alışveriş sonrası Metrogarden Kart'larına topladıkları Metrogarden Puanlar'la Hediye Dükkanı'ndan dilediği ürünün sahibi olacak.

Hediyelerin stoklarla sınırlı olduğu Hediye Dükkanı'nda ziyaretçiler topladıkları puanlarla beyaz eşya, küçük ev aletleri, ev dekorasyon ürünleri, bisiklet gibi geniş ürün yelpazesiyle yüzlerce arasından seçim yapabiliyor. Alışveriş yapıp puanlarını arttırdıkça daha fazla hediyenin sahibi olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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