Axis Kağıthane AVM'den kadın el emeğine destek
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Axis Kağıthane AVM'den kadın el emeğine destek

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Axis Kağıthane AVM'den kadın el emeğine destek

Kağıthane Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el yapımı ürünleri, Axis Kağıthane Sanat Merkezi satış noktasında satışa sunuldu.

Kağıthane Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el yapımı ürünleri, Axis Kağıthane Sanat Merkezi satış noktasında satışa sunuldu.

Axis Kağıthane Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Axis Kağıthane AVM, salgın süreci nedeniyle evlerinde kalmak durumunda olan ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kursiyerlerin aile bütçesine katkı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla Kağıthane Halk Eğitim Merkezi ile iş birliğine gitti.

İş birliği kapsamında, kursiyerlerin el yapımı ürünleri, alışveriş merkezinin birinci katında açılışı yapılan Axis Kağıthane Sanat Merkezi satış noktasında AVM müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Satış noktası mağazasının açılışına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında, sergilenen ürünler, 8 Mayıs'a kadar satış noktası mağazasında ziyarete açık olacak.

Satış noktasında kursiyerlerin birbirinden renkli ürünleri satışa sunuluyor. Geleneksel Türk İslam sanatı alanında, sedef kakma, hüsn-i hat, tezhip, minyatür çalışmalarına dair çerçeveli veya çerçevesiz ürünler bulunuyor. Enstrüman alanında kabak kemane, kemençe, keman, gitar ve bağlama gibi tamamı el yapı müzik aletleri, sanatsal tablolar ve objeler alanında üç boyutlu şekillendirme, rölyef çalışmaları, sanatsal üç boyutlu mozaik çalışmalara dair çerçeveli veya çerçevesiz ürünler, ev mefruşatında ise el yapımı çiçekler, yatak örtüleri ve pike takımları, el ve makine nakışları gibi ürünler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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