Axis İstanbul AVM'den hediye çeki kampanyası
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Axis İstanbul AVM'den hediye çeki kampanyası

Axis İstanbul AVM'den hediye çeki kampanyası
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Axis İstanbul AVM, 9-12 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya başlıyor.

Axis İstanbul AVM, 9-12 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni bir kampanyaya başlıyor.

Axis İstanbul AVM açıklamasına göre, Vatan Caddesi ile E5'in kesiştiği noktada, Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun hemen yanında bulunan Axis İstanbul AVM'de kazandıran kampanya başlıyor. 9 Eylül tarihinde başlayacak ve 12 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında 500 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler 50 TL hediye çeki kazanacak. Hediye çeki sadece AVM içinde bulunan Gencallar mağazasında kullanılabilecek.

12.00-20.00 saatleri arasında AVM'nin zemin katında bulunan kayıt masasında fatura ve fiş ibrazı ile katılıma hak kazanan Axis İstanbul AVM ziyaretçileri alışverişlerini kazanca çevirecek. Hediye çeki stoklarla sınırlı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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