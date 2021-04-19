Axios: İsrail istihbaratı, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya döneceğine inanıyor
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Axios: İsrail istihbaratı, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya döneceğine inanıyor

Axios: İsrail istihbaratı, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya döneceğine inanıyor
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

İsrail istihbaratının, Viyana'da devam eden İran görüşmelerinin sonucunda ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya döneceğine inandığı iddia edildi.

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İsrail istihbaratının, Viyana'da devam eden İran görüşmelerinin sonucunda ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya döneceğine inandığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, Barak Ravid'in Viyana'daki görüşmelerle ilgili bilgilendirme toplantısına katılan İsrailli iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, İran'la nükleer anlaşmaya dönmeye yakın.

Habere göre, İsrailli askeri istihbarat yetkilileri ile Mossad'da görev yapan bazı kıdemli yetkililer, Viyana'da devam eden İran görüşmelerinin sonucunda ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesinin beklendiğini İsrail hükümetine iletti.

Söz konusu bilgilendirme toplantısında İsrail istihbarat yetkililerinin, hükümetin Viyana görüşmelerinin muhtemel sonuçlarına hazırlık yapabilmesi için gerekli bilgileri aktardığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan yetkililerden biri, konuyla ilgili olarak, "ABD ile diğer ilgili ülkelerin haftalar içinde İran'la bir anlaşma imzalaması bizi şaşırtmayacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya dönmesinden endişe ettiğini sürecin başından itibaren dile getiren İsrail yönetimi, Joe Biden yönetiminin Tahran üzerindeki baskıyı azaltmamasını istiyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler iki haftadır devam ediyor.

ABD yönetimi İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesi durumunda kendisinin de anlaşmaya geri dönmeye ve anlaşmayla ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Ancak İran yönetimi ise 2017 yılından bu yana kendisine uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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