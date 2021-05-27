Axiom Verge 2 ikinci kez ertelendi
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Axiom Verge 2 ikinci kez ertelendi

Axiom Verge 2 ikinci kez ertelendi
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Thomas Happ tarafından geliştirilen retro benzeri Metroid-a-like oyununun devamı olan Axiom Verge 2 yine ertelendi. Oyunun ertelenmesinin ardından yeni tarih konuldu.

Thomas Happ tarafından tasarlanan retro vari Axiom Verge 2 oyunu tekrardan ertelendi. İlk başta 2020 senesinde PC ve Switch platformlarında çıkışını gerçekleştirmesi beklenen Axiom Verge 2 bu senenin ikinci yarısında oyunseverler ile buluşması bekleniyor.

Platform tarzını öne süren Axiom Verge 2 birçok defa ertelendi. Bunun henüz belli bir açıklaması yok. Fakat geliştirici tarafından bazı sebepler ile ileri bir tarihe alındığı belirtildi.

2020'de çıkması beklenen oyun 2021 senesinin Temmuz'un başlarında ya da Eylül'ün sonlarında çıkması öngörülüyor. Thomas Happ blogundaki bir gönderide şu ifadeleri kullandı;

"Oyunun çıkış sürecinin tahmin ettiğimden daha uzun sürdüğüne dair oyuncularla uzun bir tartışmaya girebilirim. Ancak teknik ayrıntılara çok fazla dalmak istemiyorum. Bu süreçte oyunu ertelemek olması gerekenlerden biriydi"

Axiom Verge 2'nin son ertelenmesinden ötürü bir özür olarak Thomas Happ, 26 dakikalık Axoim Verge oyununun yapım sürecini dile getiren bir belgeselini Steam'de kalıcı olarak ücretsiz hale getirdi. Yakın zamanda Epic Games Store'da satışa sunulması bekleniyor.

Axiom Verge Nintendo Switch konsolu ve Microsoft Windows sistemleri için piyasaya sürülecek.

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