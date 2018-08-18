Axess ve Wings'ten Bayrama Özel Fırsatlar

Tüm yenilikçi ürün ve hizmetlerini müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştırma anlayışıyla geliştiren Akbank, Kurban Bayramı'nda Axess ve Wings sahiplerine özel chip-para'dan mil puana birçok kampanya sunuyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bayramda yurt dışına seyahat edecek Axess ve Wings müşterileri ATÜ Duty Free'de yapacakları 250 TL ve üzeri alışverişlerinde yurt dışında toplamda 200 TL'ye varan yüzde 15 indirim kazanıyor. Tüm Akbank kredi kartları kampanyadan faydalanabiliyor.

Aynı zamanda Wings kredi kartı sahipleri, 18 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında yurt içinde yapacakları her 400 TL ve üzeri seyahat ve konaklama harcamasına bin 500, toplamda ise 7 bin 500 Mil Puan hediye kazanıyor.

Fırsatlardan faydalanmak için kart sahiplerinin Axess Mobil'den "Hemen Katıl"a tıklayarak, kampanyalara katılması yeterli olacak. Kart sahiplerini ayrıca bayrama özel birçok seçkin marka ve mekanda indirimden chip-para'ya, taksitten mil puana birçok fırsat bekliyor.