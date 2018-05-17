Axess'ten Ramazan Ayına Özel Kampanya

Axess'in ramazan ayına özel düzenlediği kampanya kapsamında, Axess ile yapılacak her "100 lira ve üzeri" market ya da restoran harcamasına, anında 11 TL chip-para hediye ediliyor.

Axess'in açıklamasına göre, 17 Haziran'a kadar sürecek anlaşma kapsamında, Axess sahipleri yapacakları harcamalarla toplam "110 TL" chip-para kazanabilecek.

Kart sahiplerinin, kampanyaya katılmak için ilk harcamadan önce kredi kartı işlemlerini ve kampanyalarını takip edebildikleri "Axess Mobil" uygulamasında "11 Ayın Sultanı" moduna girmeleri ve "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları yeterli olacak.