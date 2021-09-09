Axess, 20. yılında yenilenen dünyasıyla müşterileriyle buluşuyor

Axess, baştan sona yenilenen marka kimliği, yeni reklam yüzü Gülse Birsel ve yeni özelliğiyle 20. yılını kutluyor.

Axess, baştan sona yenilenen marka kimliği, yeni reklam yüzü Gülse Birsel ve yeni özelliğiyle 20. yılını kutluyor.

Akbank açıklamasına göre, bu yeni özellik sayesinde Axesslilerin, alışverişlerinde biriktirdikleri kaybolmayan chip-paraları "Chip-para ile Öde" sayesinde her yerde geçiyor ve Axessliler tüm harcamalarını Axess Mobil üzerinden tek tuşla kolayca silebiliyor. Üstelik ilk kez Axessli olanlar 900 TL'ye varan chip-para kazanabiliyor.

2001 yılından bu yana müşterilerine kazançlı kampanyalar sunan Axess, 20. yılını yenilenerek kutluyor. Marka kimliği ve iletişim yolu değişen Axess, yeni yaşında müşterilerine yepyeni bir özellik de sunuyor. "Chip-para ile Öde" sayesinde artık Axessliler, biriktirdikleri chip-paraları kullanarak harcamalarını Axess Mobil üzerinden tek tuşla silme imkanına sahip oluyor. Cebe inen Axess'e ilk kez sahip olanlar, internet harcamalarından 900 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Kasım 2001'de "kazançlı yaşam kartı" sloganıyla lansmanı yapılan Axess'in geçen 20 yılda Türkiye'de ödeme sistemleri alanında tek ve ilk olan birçok ürün özelliğini müşterileriyle buluşturduğunu ve Axess'in, yeni yaşında "Chip-para ile Öde" özelliğiyle büyük bir yeniliğe daha imza attığını belirtti.

2019 yılı itibarıyla ürün ve hizmetlerindeki dijital dönüşüme hız kazandırdıklarını hatırlatan Yüce, "Axess'le dijital yolculuğumuz, kaybolmayan chip-para ve cebe inen Axess'ten sonra yeni özelliğimiz olan Chip-para ile Öde ile devam ediyor. Sektörde bir ilk ve tek olan bu özelliğimiz sayesinde müşterilerimiz biriktirdikleri kaybolmayan chip-paraları ile diledikleri harcamalarını Axess Mobil'den tek tuşla, saniyeler içerisinde silebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Chip-para ile Öde ile büyük bir yeniliğe daha imza attık"

Doğru zamanda doğru yatırımları yaparak müşterilerine ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin ilklerini yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"20 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess'te yeniliklerimiz hızla devam ediyor. 5 milyona yakın kredi kartı müşterimiz ve 6 milyonu aşkın kredi kartımızla Türkiye'de bugün her 10 işlemden 1'inde Akbank kredi kartları tercih ediliyor. Geçtiğimiz 20 yılda müşterilerine 10 bini aşkın kampanya sunan Axess, Türkiye'nin kullanıcılarının harcama alışkanlıklarına özel kampanyalar sunan ilk ödeme sistemleri uygulaması olan Axess Mobil'i takip eden Axesslilere, yıl boyu 16.000 TL'ye kadar varan chip-para kazanma imkanı sağlıyor.

2019'da sektörde bir ilke daha imza atarak Axess sahiplerine kaybolmayan chip-para özelliğimizi sunduk. Geçen yıl ise Türkiye'nin ilk, dünyanın üçüncü anında kullanım özellikli cebe inen kredi kartını hayata geçirdik. Dijitalleşen dünyada, bunun müşterilerimizin çok temel bir ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Cebe inen kart ile satışlarımızı yaklaşık yüzde 60 arttırırken, başvurularımızın da yüzde 85'den fazlası yeni kart müşterilerinden oluşuyor.

Cebe inen kartımızı kullanan müşterilerimizin kartlarını daha aktif kullandığını ve daha fazla harcama yaptığını da görüyoruz. Pandemide temassız ödeme yaygınlaşırken, Türkiye'de temassız yapılan kredi kartı ödemelerinin oranı yüzde 10'lardan yüzde 40'lara geldi. Hatta bu oran Akbank'ta yüzde 50'lere ulaştı."

Akıllı telefonlar ile temassız yapılan mobil ödemelerin 2019'a göre sektörde 9 katına çıktığını anımsatan Yüce, "Akbank'ta 15 katına çıktı. Üstelik 2021 yılında mobil ödeme harcamalarında yüzde 26 pazar payıyla, pazarda lider konumundayız. Biz dijital ödeme sistemleri dünyasında Axess'i daha iddialı konumlandırmak ve çekim merkezi haline getirmek için önümüzdeki dönemde mevcut özelliklerimizi daha geliştirip farklı uygulamaları devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni iletişim yolu"

Akbank Ödeme Sistemleri Bölüm Başkanı Şebnem Dağ Güven ise Axess'in 20. yılında, yenilenen marka kimliği ve yeni platformu "İyi Yaşayanlar Kulübü"yle iyi bir yaşamın kapılarını ardına kadar açtığını belirterek, şunları aktardı:

"İyi Yaşayanlar Kulübü'nde chip-paralar kaybolmuyor. Axessliler ödemelerini chip-paralarıyla silerek harcıyor. Yuvarladıkları kuruşlarıyla iyiliği paylaşıyor ve sadece kendilerini değil çevrelerini de düşünüyor. Başlattığımız bu iyi yaşam hareketini Gülse Birsel'in sözcülüğünde gerçekleştirmek bizleri oldukça mutlu ediyor ve aynı zamanda önümüzdeki yenilikleri müşterilerimiz ile buluşturmak adına heyecanlandırıyor.

Axess'in yenilenen dünyasında, kartlarımızı da yeniliyoruz. Cebe inen kartlarda yarattığımız sadeliği artık tüm kartlarımızda hayata geçiriyoruz. Üstelik "İyi Yaşayanlar Kulübü"nde yerini almak isteyen, ilk kez Axess sahibi olanlar, internet harcamalarında yüzde 10, ayda 75 TL, yılda toplam 900 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanıyor. Axess olarak, chip-para ile öde gibi sektörde ilk ve öncü özellikleri sunmaya devam edeceğiz, her gün bir adım daha ileriye gitmek için bu yolda daima müşterilerimizle birlikte yürüyeceğiz."

"Axess logosu değişti"

İş hedeflerine paralel Axess'in marka stratejisi ve buna bağlı olarak görsel ögelerini uçtan uca yenilediklerini kaydeden Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü de yeni marka kimliği için son 50 senede en fazla tasarım ödülü alan ve dünyadaki en iyi tasarım ajanslarından biri olan Pentagram ile birlikte çalıştıklarını belirtti. 2020 Aralık ayından bu yana Pentagram'ın Londra ofisi ile marka çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Göllü, yenilenme sürecine giren Axess'in yenilikçi, dinamik, pozitif, duyarlı ve aynı zamanda avantajlarla dolu marka dünyasını yansıtmak amacıyla yeni bir iletişim yolu kurgulandıklarının da altını çizdi.

Göllü, Axess'in yeni marka kimliğiyle bugünün yalın tasarım dünyasını yansıtan sade ve net bir yolu sahiplendiklerini anlatan belirterek, yeni logo ve iletişim kampanyasının detaylarını şöyle paylaştı:

"Bir markanın mesajlarını, kendisiyle benzer tonda bir sesle, benzer imaja sahip bir yüzle vermesi her zaman avantajlı ve kullanılan bir yöntem. Ayrıca o tek kişinin yüzünü görmek ve sesini duymak da, daha markanın adını söylemeden seyirciyi ne ile ilgili bir şey göreceğine hazırlayan bir durum. Bu yüzden Axess'in yeni dönem iletişiminde tanınmış bir yüzle yola çıktık. Gülse Birsel hem kişiliği hem de yarattığı içeriklerle Axess'le çok paralel bir duruşa sahip. Zeki, entelektüel, çağdaş ve eğlenceli biri.

Halkımız tarafından bütün bu nitelikleriyle takdir edilen bir isim. Bizce markamıza çok şey katacak. Yeni logo tasarımımız, yeni dünya değerlerini sahiplenen, dinamik, iyimser ve enerjik bir yaklaşıma sahip. 20 yıllık logomuzda yer alan yuvarlak çizgilerimiz yerini ilerlemeyi sembolize eden barlara bırakıyor. Bu barlar A harfinin tam yanında yerini alıyor ve X ile birleştiğinde ilerleme sembolü (forward'a) dönüşüyor. Tıpkı marka konumlamamız, bugün ve her gün daha iyi yaşayanların, ilerlemeyi hayat amacı edinenlerin markası olma duruşunun işaret ettiği gibi."

Axess müşterileri, kendi içinde farklı gruplara ayrılsa da hepsinin ortak motivasyonunun hayatta her gün daha iyiye gitmek olduğunu bildiren Göllü, "Artık gerçek kazanç, daha iyi bir hayata sahip olabilmek için insanların; kendileri, aileleri ve çevreleri için attıkları adımlarda birleşiyordu. Axess de teknoloji ve değerleri ile müşterilerinin hayatlarına dokunmalı, onların daha iyi bir hayat için bugünden harekete geçmelerini sağlamalı ve bunlar için somut aksiyonlar sunmalıydı. Axesslilerin oluşturduğu bir topluluk, Axess'in hayatlarına neler kattığını göstererek farkını ortaya koymanın birincil yoluydu. Yaratılan İyi Yaşayanlar Kulübü sayesinde, Axess markasının nihai amacının herkesin daha iyi yaşamasını sağlamak olduğu; Axess'in Axesslilerin hayatına olan etkisi üzerinden gösterildi." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu