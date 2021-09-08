AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu

Voleybolda 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.

Voleybolda 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçları, 28-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek, İzmir Atatürk ve Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar grup maçları ise 1-3 Ekim'de yine aynı şehir ve salonların yanı sıra ek olarak Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu