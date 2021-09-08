AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu

AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Voleybolda 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.

Voleybolda 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler grup maçları, 28-30 Eylül tarihlerinde İstanbul Burhan Felek, İzmir Atatürk ve Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanacak.

AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar grup maçları ise 1-3 Ekim'de yine aynı şehir ve salonların yanı sıra ek olarak Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
A Milli Takım'ı bozguna uğratan Depay'dan dalga geçer gibi sözler: Eğlendik
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Tarihi hezimet! 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında Türkiye, deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ı yerin dibine soktu: Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla oynuyor gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ziya Selçuk Murat Kurum Tanju Özcan Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Seda Sayan Münir Özkul Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Cristiano Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının tarih ve yerleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 13:27:27. #1.14#

title