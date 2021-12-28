AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı açıklandı.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:
5 Ocak Çarşamba:
15.00 - Eczacıbaşı Dynavit-PTT
12 Ocak Çarşamba:
15.00 - Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.00 - VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta
13 Ocak Perşembe:
18.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru
AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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