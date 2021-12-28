AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final programı belli oldu

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maç programı şöyle:

5 Ocak Çarşamba:

15.00 - Eczacıbaşı Dynavit-PTT

12 Ocak Çarşamba:

15.00 - Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 - VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta

13 Ocak Perşembe:

18.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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