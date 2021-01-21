AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu
21.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:14
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı şu şekilde:
10 Şubat Çarşamba
13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT
11 Şubat Perşembe
17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu