AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final maç programı şu şekilde:

10 Şubat Çarşamba

13.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru

14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

15.30 Galatasaray HDI Sigorta-PTT

11 Şubat Perşembe

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu