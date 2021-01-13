AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

13.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:40
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grupta Fenerbahçe Opet birinci, Türk Hava Yolları ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup karşılaşmaları, 4-6 Eylül 2020'de oynanmıştı. Sarıyer Belediyespor'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle C Grubu'nda 3 müsabaka ertelenmişti.

Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor

Galatasaray HDI Sigorta-PTT

Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları

Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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