AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu erteleme maçında Fenerbahçe Opet, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla grupta Fenerbahçe Opet birinci, Türk Hava Yolları ise ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup karşılaşmaları, 4-6 Eylül 2020'de oynanmıştı. Sarıyer Belediyespor'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle C Grubu'nda 3 müsabaka ertelenmişti.
Kadınlar Kupa Voley'de çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor
Galatasaray HDI Sigorta-PTT
Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları
Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan