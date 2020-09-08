AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Fenerbahçe HDI Sigorta kazandı
Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol SalonuHakemler: Sadettin Deneri, Yasin OkumuşFenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu,...
08.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 08.09.2020 22:18
Salon: TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu
Hakemler: Sadettin Deneri, Yasin Okumuş
Fenerbahçe HDI Sigorta: Ulaş Kıyak, Vigrass, Hoag, Hidalgo, Metin Toy, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Mert Matic, Jay Blankenau, Baturalp Burak Güngör, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija)
Setler: 25-15, 20-25, 25-20, 25-20
Süre: 122 dakika (25,29,31,37)
Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götüren taraf oldu.
Kaynak: AA