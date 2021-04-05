AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final ikinci maçları yarın oynanacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ikinci müsabakaları yarın yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarı final ikinci müsabakaları yarın yapılacak.

Günün ilk maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta ile Ziraat Bankkart arasında oynanacak. İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart 3-2 kazanmıştı.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı diğer müsabakada ise saat 17.00'de Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşacak. İstanbul'da oynanan serinin ilk maçından Arkas Spor 3-1 galip ayrılmıştı.

İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever