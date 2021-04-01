AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlıyor

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarın final ilk müsabakaları yarın yapılacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabının yarın final ilk müsabakaları yarın yapılacak.

Günün ilk maçı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı diğer müsabakada ise saat 20.00'de Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor karşılaşacak.

İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerin ikinci karşılaşmaları, 6 Nisan'da yapılacak. Gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı final serilerinin kaybedenleri ise sezonu üçüncü bitirebilmek için karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Cem Adrian Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Can Bartu Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off yarı final mücadeleleri yarın başlıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:02:41. #1.16#
title