AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı yarın başlıyor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı yarın başlıyor

09.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:22
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı yarın başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-8'incilik etabı, yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Spor Toto, İnegöl Belediyespor, Halkbank ve Altekma'nın mücadele edeceği play-off 5'incilik-8'incilik etabının maç programı şu şekilde:

Yarın:

16.30 Spor Toto-İnegöl Belediyespor

19.30 Halkbank-Altekma

13 Mart Cumartesi:

15.00 İnegöl Belediyespor-Spor Toto

15.00 Altekma-Halkbank

16 Mart Salı: (Gerekmesi halinde)

14.00 Halkbank-Altekma

16.30 Spor Toto-İnegöl Belediyespor

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynanan lig etabının ardından puan cetvelinde 5'ten 8'e kadar sıralanan takımlar, 5-8 ve 6-7 şeklinde eşleşti. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takımlar, 5'incilik-6'ncılık, kaybeden ekipler ise 7'ncilik-8'incilik müsabakalarına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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