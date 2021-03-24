AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor

24.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:09
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı, yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 5'incilik-6'ncılık etabı, yarın oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Halkbank ile Spor Toto arasındaki serinin ilk maçı yarın TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te yapılacak.

Başkent ekipleri arasındaki serinin ikinci karşılaşması ise 3 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te aynı salonda oynanacak.

Galibiyetlerin eşitliği halinde iki takım arasında 6 Nisan Salı günü üçüncü maç yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım ligi 5. bitirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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