AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçı yarın oynanacak
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçı yarın oynanacak

02.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:37
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçı yarın oynanacak

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması yarın yapılacak.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. haftadan ertelenen Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması yarın yapılacak.

Arkas Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Arkas Spor'un yarın Ankara'da Ziraat Bankkart'ın konuğu olacağı, Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin saat 13.00'te başlayacağı belirtildi.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara'da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, "Ligde sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabaka olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinden sonra Ziraat Bankkart'ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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