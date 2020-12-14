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AXA Sigorta Efeler Ligi

14.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20
AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Turgut Uzunçakmak, Ferhat BüyükpamukçuArkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı)Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Durmaz, Winkelmuller, Mirza Lagumdzija (Bravo, Burak Çevik, Efe Mandıracı)

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Tuna Cengiz İnanç, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık

Setler: 25-14, 25-16, 25-13

Süre: 61 dakika (20, 22, 19)

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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