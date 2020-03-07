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AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu EmiroğluArkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)Halkbank: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Seganov, Efe...

07.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:34
AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, )

Halkbank: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Stern, Orçun Ergün, İbrahim Emet, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam)

Setler: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23

Süre: 124 dakika (25, 34, 31, 34)

AXA Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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