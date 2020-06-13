AX Armani Exchange Milan'da Brooks'un sözleşmesi uzatıldı
THY Avrupa Ligi ekiplerinden AX Armani Exchange Milan, ABD asıllı İtalyan oyuncusu Jeff Brooks'un sözleşmesini uzattı.
13.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:00
THY Avrupa Ligi ekiplerinden AX Armani Exchange Milan, ABD asıllı İtalyan oyuncusu Jeff Brooks'un sözleşmesini uzattı.
Milano ekibinden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Brooks'un sona erecek kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.
Brooks, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 4,3 sayı ve 4,6 ribaund ortalamasıyla oynamıştı.
Kaynak: AA