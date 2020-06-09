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AX Armani Exchange Milan, Christian Burns ile yollarını ayırdı

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.

AX Armani Exchange Milan, Christian Burns ile yollarını ayırdı
09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.

Milano ekibi, 2 yıldır takımda olan 34 yaşındaki basketbolcunun biten sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Burns, 2017'den beri İtalya Milli Takımı formasını giyiyor.

Kaynak: AA

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