AX Armani Exchange Milan, Christian Burns ile yollarını ayırdı
İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.
09.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32
İtalya'nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ile yollarını ayırdı.
Milano ekibi, 2 yıldır takımda olan 34 yaşındaki basketbolcunun biten sözleşmesinin uzatılmayacağını duyurdu.
ABD'nin New Jersey eyaletinde doğan Burns, 2017'den beri İtalya Milli Takımı formasını giyiyor.
Kaynak: AA