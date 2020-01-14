AX Armani Exchange Milan: 88-68

14.01.2020 23:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:04

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Angel Perez (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

ANADOLU EFES: Larkin 23, Simon 7, Anderson 6, Singleton 16, Pleiss 8, Beaubois 8, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 13, Buğrahan Tuncer 3, Peters 4, Tolga GeçimAX ARMANI EXCHANGE MILAN: Sykes 7, Nedovic 3, Micov 8, Scola 9, Tarczewski 10, Della Valle 5, Biligha 2, Gudaitis 11, Roll 10, Rodriguez 3, Cinciarini, Burns1'İNCİ PERİYOT: 16-15İLK YARI: 42-333'ÜNCÜ PERİYOT: 65-495 FAUL: 38.53 Tarczewski (AX Armani Exchange Milan)

Turkish Airlines Euroleague'in 19'uncu haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği AX Armani Exchange Milan'ı 88-68 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. .Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki 16'ncı galibiyetini elde ederken, Milano ise 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 20'nci haftasında 17 Ocak Cuma günü evinde Fransız temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

Kaynak: DHA