Awcon Kupasını Nijeryalı Süper Şahinler Kazandı

Nijerya, 2018 Afrika Kadınlar Uluslar Kupası (AWCON) final maçında Güney Afrika'yı 4-3 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Gana'nın ev sahipliği yaptığı 2018 AWCON Kupası finalinde Nijerya'nın Süper Şahinler adı verilen takımı ile Güney Afrika'nın Banyana Banyana isimli takımı, başkent Akra'da Baban Yara Stadı'nda karşılaştı.

Maçın 90 dakikası berabere tamamlanınca penaltılara geçildi.

Süper Şahinler penaltıları kazanarak 9'uncu kez kupayı aldı.

Öte yandan Nijerya ile ikinci sıradaki Güney Afrika ve üçüncü olan Kamerun, Fransa'da oynanacak 2019 FIFA Kadın Dünya Kupası'na katılacak.