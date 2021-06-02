Avusturyalıların %42'Si En Az Haftada Bir Kez Çevrimiçi Alışveriş Yapıyor
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Avusturyalıların %42'Si En Az Haftada Bir Kez Çevrimiçi Alışveriş Yapıyor

Avusturyalıların %42'Si En Az Haftada Bir Kez Çevrimiçi Alışveriş Yapıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Avusturya'da çevrimiçi alışveriş giderek daha popüler hale geldi.

Avusturya'da çevrimiçi alışveriş giderek daha popüler hale geldi. Korona salgını elbette bu eğilimi yoğunlaştırdı. Şu anda Avusturyalı tüketicilerin yüzde 85'i ayda en az bir kez çevrimiçi alışveriş yaparken, yüzde 42'si haftada en az bir kez çevrimiçi ürün satın alıyor.

18 yaş ve üstü 3500 Avusturyalı arasında yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Avusturya'daki tüketicilerin yüzde 71'i, ülkede koronavirüs salgını görülmesinden bu yana daha fazla çevrimiçi alışveriş yaptıklarını söylüyor. Günümüzde, yüzde 85'i ayda en az bir kez ve çoğu ayda iki ila üç çevrimiçi alışveriş yapıyor.

Avusturya'da internetten satın alınabilecek en popüler ürün türü elektrikli ürünler, tüketicilerin yüzde 62'si bunları internetten satın alıyor. Diğer gözde ürün kategorileri ise moda ve giyim (yüzde 61), kitaplar, masa oyunları ve oyuncaklar (yüzde 58), seyahat, uçak ve otel rezervasyonları (yüzde 54) ve kültürel etkinlikler için biletler (yüzde 54).

Kaynak: ecommercenews

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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