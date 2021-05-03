Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor
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Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Avusturya Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Avusturya Yüzme Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Kulüplerin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği Erzurum, yabancı yüzücülerin de vazgeçilmez adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan kent, yüksek irtifası nedeniyle müsabakalara hazırlanmak isteyen sporcuların güç depolamak için vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzunda kampa giren Avusturya Yüzme Milli Takımı, 5 sporcusuyla katılacağı müsabakalarda ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek için denizsiz kentte kulaç atıyor.

Avusturya Yüzme Milli Takımı, önce Avrupa Şampiyonası, ardından da yeni tip koronavirüs sebebiyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

12 Mayıs'a kadar Erzurum'da kamp yapacaklar

Yılın 12 ayında sıcak suyla doldurulan tesiste kamp programlarını 12 Mayıs'a kadar sürdürecek olan Avusturyalı yüzücüler, söz konusu müsabakalarda derece almak istiyor.

Avusturya Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Balazs Tehervari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için çalıştıklarını söyledi.

Öncelikli olarak Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını belirten Tehervari, "Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Avrupa Yüzme Şampiyonası için hazırlanıyoruz." dedi.

Tehervari, daha sonra Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak için hazırlık yaptıklarını aktararak, "5 sporcumuz var, öncelikli amacımız Budapeşte'deki oyunlar. İki sporcum önce Avrupa Yüzme Şampiyonası için hazırlık yapıyor. Daha sonra ikisi de Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlanacak. Diğer 3 sporcumun da hedefi Budapeşte'nin ardından Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak." diye konuştu.

Yüksek irtifanın sporcular için iyi bir avantaj olduğunu dile getiren Tehervari, "Burayı yüksek irtifasından dolayı tercih ettik. Oteller havuza çok yakın ve yüzücülerimizin nefesleri daha iyi. Bu hem Avrupa Yüzme Şampiyonası hem de Tokyo Olimpiyat Oyunları için daha iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor
Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor
Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor
Avusturyalı yüzücüler, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları için Erzurum'da kulaç atıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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