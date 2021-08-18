Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem sezonu kapattı
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Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem sezonu kapattı

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem sezonu kapattı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.

Haziran ayındaki Mallorca Açık Turnuvası'nda sağ el bileğinden yaşadığı sakatlıktan bu yana kortlardan uzak kalan Thiem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşme sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirterek, "Ne yazık ki ABD Açık'tan çekilmek zorundayım ve 2021 sezonun kalan kısmını da kaçıracağım. ABD Açık'ta unvanımı koruyamayacağım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020 ABD Açık'ta elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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