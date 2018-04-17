Avusturyalı Şirketten Türkiye'ye Isı Yalıtım Ürünleri Fabrikası

Avusturya merkezli ısı yalıtım ürünleri şirketi Austrotherm tarafından Ankara'da 2 milyon avroluk yeni fabrikanın faaliyete alındığı bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Austrotherm'in Kocaeli- Dilovası ve Manisa-Turgutlu'daki fabrikalarının ardından Ankara'daki ısı yalıtım ürünleri fabrikasının da bu ay hizmete girdiği belirtildi.

Şirketin Türkiye'de tek Avrupa menşeili üretici olduğu ve Ankara'da açılan fabrikayla üretim kapasitesini önemli ölçüde arttıracağı kaydedilen açıklamada, fabrikada bina dış cephe mantolamada kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleriyle birlikte inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan EPS blok ürünlerinin üretileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Austrotherm Türkiye Genel Müdürü Özgür Kaan Alioğlu, "Grubun en önem verdiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Yaklaşık 2 milyon avro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamız ve kapasite artışımız da bunun göstergesi. Austrotherm Türkiye olarak, 2018'de Türkiye ısı yalıtım pazarında sektör liderliği ve sektöre yön veren çatı firma olmayı hedefliyoruz. EPS Geoblok projelerimizin ilkini 2017 yılında ilk kez Türkiye'de hayata geçirdik. Türkiye, ilk başarılar için grubumuz için önemli bir ülke. Yeni ürün gruplarımızı da 2018 yılı içerisinde Türkiye'de üretmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer de yeni fabrikayla Anadolu'ya yapılan ürün sevkiyatının daha hızlı gerçekleştirileceğini vurguladı.