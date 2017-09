Avusturyalı Şirketten Kütahya'ya 300 Milyon Avroluk Yatırım - İstanbul

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, "Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya'da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak. 2020 itibarıyla proje üretime başlamış olacak." dedi.



TYDTA'nın çalışmaları ile ambalaj sanayi şirketlerinden Avusturyalı Prinzhorn Holding bünyesindeki Hamburger Containerboard GmbH'nin Kütahya'da gerçekleştireceği 300 milyon avroluk yatırımına ilişkin toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Ermut, böyle bir yatırımı Türkiye'de yapmaya karar verdikleri için teşekkürlerini iletti.



Yatırımı yapacak firmanın Avrupa'nın en büyük kağıt üreticilerinden olduğunu ifade eden Ermut, firmanın çevre dostu olduğunu, sadece yatırım değeri olarak bakmadıklarını, bu alandaki farkındalığın oluşmasına destek olacaklarını söyledi.



Ermut, Dentaş Kağıt AŞ'yi satın alarak Türkiye'ye giren şirketin bir parçasının da Hamburger Türkiye olduğunu aktardı.



Şirketin, Denizli, Çorlu ve Adana olmak üzere 3 yerleşkede kağıt ve ambalaj fabrikası, Eskişehir'de de satın alma yoluyla edindikleri kağıt fabrikalarının olduğunu ifade eden Ermut, "Hamburger Containerboard yeni yatırımını Kütahya'da yapacak. 300 milyon avroluk bu yatırım ile 500 kişiye yeni istihdam imkanı oluşturulacak. 2020 itibarıyla proje üretime başlamış olacak." dedi.



Türkiye'ye gelen doğrudan yatırım miktarına ilişkin soru üzerine Ermut, şunları kaydetti:



"Ülkeye giren sermaye açısından geçen seneye göre yüzde 50 artışımız olsa da 1,5 milyar dolarlık sanırım satın alma ve birleşmeden dolayı giriş çıkışımız oldu. İlk 6 ayda geçen seneye göre yüzde 8 geride gözüküyoruz. Gelen yatırımlar konusunda azalma yok tam tersine önemli bir kalem olan sermaye girişi kısmında yüzde 50'ye varan artış var. Totalde ilk 6 ayda 4,9 milyar dolar doğrudan yatırım oldu. 2016'da yapılan doğrudan yatırımın yüzde 57'sini 15 Temmuz'dan sonra aldık. Geçen seneyi 12,3 milyar dolarla kapattık. Bu sene bizim beklentimiz bunun üzerinde kapatmak. İlk 6 aylık performans seneyi daha iyi rakamla kapatabileceğimizi gösteriyor."



"Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz"



Prinzhorn Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cord Prinzhorn, Türkiye'yi tanıdıkça kendilerini daha güvende hissettiklerini belirterek, "Birçok bölgede bize kucak açtıklarını gördük. Kendi ülkemde dahi yatırımcıların çok pozitif değerlendirilmediğini görüyorum. Dışarıdan gelen yatırımcıya çok iyi bakılmıyor. 'Ne vereceksin?' diye soruluyor. Ama burada herkes bize kucak açtı istihdam, teknoloji yatırımı istediklerini gördük. Biz bu sektörde 150 yıldır çalışıyoruz. Uzun vadeli yatırım anlamında Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz." dedi.



Türkiye'de tesis kuruyorlarsa bunun uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade eden Prinzhorn, şunları kaydetti:



"Kütahya'da bütün taraflar bizi son derece benimsedi. Aradığımız her şey oradaydı. Son derece iyi bir destek aldık. Güvenlik anlamında da istediğimiz her şey buradaydı. Siyasi istikrarla ilgili sorular gelebilir. Şimdiden yanıtlamaya çalışayım. Biz kağıt yatırımı tesisi kuruyorsak bu 20, 30, 50 yıllık yatırımdır. Türkiye ihracatçı olarak önemli bir ülke. Siyasi durum geçicidir. O zamanın koşuludur. Biz iyimseriz. Yetişmekte olan genç neslin büyümekte olduğunu ve yerel anlamda talebin yüksek olduğunu gördük. Hem imalat hem de ihracat olarak iyi bir pazar olduğunu gördük. Politikaya hiçbir zaman dahil olmayız. Burada gelişmekte olan bir pazar var. Dün büyüme tahminleri dinledim, beni çok memnun etti. Türkiye'nin geleceğinin istikrarlı olduğuna inandığımız için yatırım yaptık. Artık Türk şirketi gibi hissediyoruz. Yöneticilerimiz Türkçe öğrenmeye başladı. Kendi evimizde gibi hissediyoruz. Kütahya iyi bir tesis olacak."



Prinzhorn, yatırıma ilişkin çalışmalarda, farklı bölgeleri incelediklerini aktararak, "Yatırım çekme anlamında çok büyük motive var. Herkes istekli şekilde daha fazla yatırım çekmeye çalışıyor. Yatırım için 'dağların yerini oynatırız' diyorlar. Biz kendimiz için en iyi yeri seçtiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



"Geri dönüşüm sektöründe satın alma ve birleşmelere açığız"



Bir gazetecinin, Kütahya'ya ne kadarlık bir yatırımın yapılacağına yönelik soru üzerine Prinzhorn, Kütahya'ya 300 milyon avroluk yaptırım yapılacağını belirterek, yatırım finansmanının yüzde 50-60'ı öz sermayelerinden geri kalan kısmını ise yurt dışındaki bankalardan sağlayacaklarını, Türkiye'deki faizlerin halen yüksek olduğunu söyledi.



Türkiye'deki bürokratik işlemlere yönelik bir soruya ilişkin Prinzhorn, "Avusturya'dan geldiğimiz için biz bürokrasiye alışığız. Türkiye içeriden baktığınız kadar kötü değil. Türkiye'deki bürokrasi, Macaristan, Almanya veya Avusturya'dan farklı değil. Yatırım ajansının desteğini aldık." yanıtını verdi.



Birleşme ve satın almalara yönelik soru üzerine Prinzhorn, hem organik hem de satın almalarla büyüyen bir şirket olduklarını ve her fırsatı değerlendirdiklerini belirterek, geri dönüşüm sektöründe satın alma ve birleşmelere açık olduklarını dile getirdi.



Hamburger Containerboard GmbH Genel Müdürü Harald Ganster ise yaptıkları yatırımın uzun vadeli bir proje olduğunu belirterek, geri dönüşümün kendileri için öneminin yüksek olduğunu, en az enerji ile en kaliteli kağıdı üretme amaçlarının bulunduğunu söyledi.



Ganster, Türkiye gibi büyük bir ülkede gereken her şeyi bulabileceklerini bildiklerini, ancak bu kadar kısa sürede başaracaklarını düşünmediğini dile getirdi.



Bu arada, yatırımın 5. Bölge desteği alacağı bildirildi.



Öte yandan, araziye ilişkin tahsis imza töreni 19 Eylül Salı günü Kütahya'da gerçekleştirilecek.