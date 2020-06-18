Avusturyalı dini liderden aşırı sağcı parti başkanına "Nazi" benzetmesi
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Avusturyalı dini liderden aşırı sağcı parti başkanına "Nazi" benzetmesi

Avusturya Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfi açıklamalarına tepki göstererek ifadelerinin "Nazi diksiyonunu çağrıştırdığını" bildirdi.

Avusturyalı dini liderden aşırı sağcı parti başkanına
18.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:30

Avusturya Evanjelik Cemaati Baş Papazı Thomas Hennefeld, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfi açıklamalarına tepki göstererek ifadelerinin "Nazi diksiyonunu çağrıştırdığını" bildirdi.

Papaz Hennefeld, dini cemaatin "evang.at" adlı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Hofer'in dünya genelinde 400 binin üzerinde can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile Kur'an'ı kıyaslamasının şok edici ve ürkütücü olduğunu belirtti.

Hennefeld, "Kim böyle bir kıyaslama yapıyorsa çirkin bir kışkırtıcılık yapıyor demektir. Bu, bana Nazi diksiyonunu çağrıştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun sessizliğine tepki

Aşırı sağcı liderin dünya genelinde yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın kutsal kitabına yönelik ifadelerine kamuoyunun sessiz kalmasının kaygı verici olduğuna dikkati çeken Hennefeld, "Böyle bir kışkırtmanın bizim toplumumuzda yeri olamaz. Koronavirüse karşı nasıl kararlı bir mücadele yürütülüyorsa bununla da aynı şekilde mücadele edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Hofer, önceki gün bir toplantıda "Koronadan (yeni tip koronavirüs) korkmuyorum. Korona tehlikeli değil, Kur'an daha tehlikeli." ifadelerini kullanmıştı.

Aşırı sağcı lidere başta ülkedeki Müslümanlar olmak üzere çok sayıda aktivist tepki göstermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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