Avusturyalı 4 Kadın Çellistten Mersin'de Konser

Avusturya Kültür Ofisi İstanbul ile Akdeniz Opera Bale Kulübü (AKOB) iş birliğiyle Avusturyalı 4 çellist kadından oluşan Extracello Topluluğu Mersin'de konser verdi.

Yenişehir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Viyana'dan gelen 4 çellist kadın, Rönesans, klasik, barok, caz, pop ve rock türünde uyarladıkları eserleri, özgün gösterileriyle harmanlayarak doğaçlamalarla konser verdi.

2004 yılından bu yana birçok ülkede festivale katılan Extracello Topluluğu, eğlenceli ve özgün müzikleriyle Mersinli müzikseverlerden ilgi gördü.

Konseri Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly de izledi.

Tilly yaptığı konuşmada, sahne alan grup hakkında bilgi vererek, "Grup 4 kadından oluşması dışında enteresan bir müzik tarzına da sahip. Bu beklemediğimiz hava şartlarının konsere katılımı etkileyeceğini düşünmüştük ama böyle olmadığını gördük. Herkese teşekkür ederim." dedi.