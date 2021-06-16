Avusturya'ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak
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Avusturya'ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak

Avusturya'ya girişlerde Çin Sinovac Kovid-19 aşısı yaptıranlar karantinadan muaf tutulacak
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye'de de kullanılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Avusturya'da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye'de de kullanılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 3'üncü ülkelerden Avusturya'ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya'da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson'un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

Sinovac ve Covishield listede

Yeni düzenlemeyle Sinovac'ın yanı sıra Hindistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya'da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2'ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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