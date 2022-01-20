Avusturya'ya girişlerde 3 doz aşı yaptıranlarda ek koşul aranmayacak - Haberler
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Avusturya'ya girişlerde 3 doz aşı yaptıranlarda ek koşul aranmayacak

Avusturya'ya girişlerde 3 doz aşı yaptıranlarda ek koşul aranmayacak
AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Kovid-19 aşısının 3 dozunu yaptıranlar, geldikleri ülke fark etmeksizin herhangi bir ek önleme tabi tutulmadan Avusturya'ya giriş yapabilecek.

Kovid-19 aşısının 3 dozunu yaptıranlar, geldikleri ülke fark etmeksizin herhangi bir ek önleme tabi tutulmadan Avusturya'ya giriş yapabilecek.

Ülkede pazartesiden itibaren yürürlüğe girecek yeni seyahat düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hangi ülkeden gelirse gelsin 3 doz aşı yaptırmış kişiler, negatif sonuçlu PCR test şartı gibi ek koşullar aranmadan ülkeye girebilecek.

Yeni düzenlemeyle Omicron varyantının çok etkili olduğu İngiltere, Hollanda, Norveç, Danimarka gibi ülkelerin de aralarında olduğu 14 ülke, çeşitli kısıtlamaların uygulandığı "virüs varyantlı bölge" kategorisinden çıkartıldı. Uzmanlar, bu karara gerekçe olarak Omicron varyantının artık Avusturya'da da virüsün en çok yayılan türü olmasını gösterdi.

"Aşıya teşvik ve ödül paketi"

Bu arada, ülkede aşı zorunluluğunu içeren yasa tasarısı halihazırda mecliste görüşülürken hükümet aşıya yönelik ilgiyi artırmak amacıyla "aşıya teşvik ve ödül paketi" adı verilen bir tür aşı piyangosunu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, aşı yaptırmış ya da yaptıracak kişilere yönelik düzenlenecek çekilişler sonucunda 500 avroluk hediye kuponları dağıtılacak. Yetkililer, söz konusu teşvik kampanyası için yaklaşık 1 milyar avroluk bir bütçenin ayrıldığını açıkladı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri

Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Omicron, Aşı, Güncel, Haber

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